Una maxi figurina Panini dedicata a Riccione consegnata al sindaco Tosi

| 13:44 - 16 Maggio 2019

Il sindaco Renata Tosi con la maxi figurina Panini su Riccione.



Dal 16 aprile è in tutte le edicole il mitico album delle figurine Panini collezione “Panini Giro d’Italia 102” dedicato alle squadre e ai protagonisti della storica Corsa Rosa. La raccolta, dopo il successo delle precedenti due edizioni, è sempre molto attesa e ricercatissima dagli appassionati delle due ruote e dai collezionisti in tutta Italia. Quest’anno è composta da 414 figurine adesive e 73 card bifacciali e la copertina dell’album è dedicata al vincitore dell’edizione 2018, Chris Froome, e riporta anche la riproduzione delle figurine di alcuni big delle 22 squadre in gara. La collezione “Panini Giro d’Italia 102” dedica due pagine ad ognuno dei 22 team con le figurine di 14 corridori e della squadra schierata al completo ma contiene poi diverse sezioni speciali. Grande novità di quest’anno è la sezione dedicata a tutte le località italiane che ospitano partenze e arrivi di tappa, tra cui ovviamente Riccione, con la figurina che riporta l’immagine d’inizio countdown del mese di gennaio – 102 giorni al 102° Giro - con la cabina, lo sdraio, l’ombrellone sulla nostra spiaggia illuminata di rosa.

La maxi riproduzione della cartolina è stata consegnata questa mattina al sindaco Renata Tosi insieme alle figurine originali che si trovano nelle bustine in edicola.

L’allestimento della Primavera del Giro ha esaltato la storia delle figurine Panini e insieme del ciclismo mondiale con le biglie giganti, posizionate lungo tutto viale Dante, che ospitano all’interno le immagini delle figurine originali dei campioni che corrono questa edizione del Giro.