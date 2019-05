FOTO Cinquanta ragazzi protagonisti del casting Aquafan: modelle, youtuber e star di Instagram

Attualità

Riccione

| 13:42 - 16 Maggio 2019

Ragazzi e ragazze partecipanti al casting di Aquafan.

I nuovi volti della campagna pubblicitaria di Aquafan sono tra noi e il parco li ha cercati con un vero e proprio casting. Una cinquantina di giovanissimi, non solo alla prima esperienza davanti alla telecamera, si sono presentati ieri pomeriggio all’Oltremare Theatre con il sogno di diventare i nuovi ‘testimonial’ della campagna pubblicitaria video 2019 del parco acquatico più famoso d’Europa, che riaprirà al pubblico il prossimo 1° giugno.



Ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni d’età. C’è chi è arrivato da Poggio Torriana, Misano, Cattolica e Rimini. Chi invece ha giocato in casa… da riccionese doc. Tra i partecipanti è spuntata una modella che ha partecipato alle selezioni di Miss Italia, alcuni influencer del mondo Instagram e youtuber (con profili che vantano dai 40mila ai 630mila follower) e gruppi di amici e amiche che cercano solo di vincere l’abbonamento Aquafan 2019. Oltre a comparire come volti ufficiali di Aquafan 2019, ai selezionati del provino verrà infatti regalato l’abbonamento per tutta la stagione.



In giuria, la direzione del parco e il team di registi e sceneggiatori dei nuovi spot Aquafan che per tutto il pomeriggio hanno accolto gli ‘aspiranti testimonial’ sul palcoscenico dell’Oltremare Theatre.



“Vengo ad Aquafan da quando ho due anni - racconta il 16enne Enrico - poter diventarne testimonial con una campagna video è un grande sogno. Kamikaze, Extreme, sono gli scivoli più belli del mondo. Faccio l’abbonamento tutti gli anni da quando sono piccolo. Non potevo non partecipare a questi provini: Aquafan è casa mia in estate!”.



“Domani ho la verifica d’inglese e dovrei essere a casa a studiare - racconta Martina, 15 anni - ma volevo provare a fare questo provino perché mi ha incuriosito poter diventare il nuovo volto di Aquafan. L’idea di scegliere persone del posto è molto divertente. Subito dopo il colloquio, però, scappo a casa a studiare!”.



Entusiasta Patrizia Leardini, direttore parchi Costa Edutainment Polo Adriatico: “Una splendida giornata e dei ragazzi davvero simpatici e fantastici. Ringrazio loro, le loro famiglie e tutto il territorio per la fidelizzazione e l'amore che da sempre viene dimostrato verso Aquafan. Sembriamo veramente una grande famiglia”.



Martedì si scopriranno i selezionati del casting, poi si partirà con la registrazione degli spot che saranno girati nella settimana tra il 20 e il 24 maggio, in varie località del Riminese.