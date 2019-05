Torna il grande torneo di calcio giovanile del Sant'Ermete, quest'anno dedicato ad Attilio Protti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:01 - 16 Maggio 2019

Formazione giovanile del Milan nella scorsa edizione del 'Flavio Protti'.

Talenti di tutta Europa unitevi. E’ tutto pronto per il 16° Memorial “Flavio Protti”, torneo internazionale di calcio giovanile, che da domani venerdì 17 maggio animerà i campi da gioco della riviera romagnola. Saranno oltre 32 le formazioni U14, dilettanti anno 2005 e professionisti anno 2006, che scenderanno in campo in una tre giorni che si preannuncia ricca di spettacolo. Come sempre ad organizzare la manifestazione sarà la società A.S.D. Sant’Ermete, che ha voluto dedicare questa edizione ad Attilio Protti, fratello dell’indimenticato Flavio, scomparso tragicamente lo scorso anno.

Saranno 9 i rettangoli da gioco messi a disposizione degli organizzatori, che faranno da teatro alle 82 partite in programma tra gironi e fasi ad eliminazione diretta. Le formazioni saranno suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno, con le migliori che approderanno alla seconda fase e si contenderanno la finalissima di domenica 19 maggio allo stadio di Santarcangelo. Come detto in precedenza in riviera arriveranno compagini da tutta Europa, del calibro tra le altre di Manchester City, Juventus, Fiorentina, Napoli, Atalanta, Inter, Spal e Maccabi Haifa, unica formazione del roster proveniente da fuori continente. Un evento che vuole bissare l’enorme successo avuto lo scorso anno, dove oltre 8mila persone seguirono la manifestazione, ammirando organizzazione e talento che le squadre presenti mostrarono senza soluzione di continuità. Queste tutte le informazioni ed il programma completo della prima giornata.



Tutte le squadre: Spal, Atalanta Bergamasca, Aurora Pro Patria 2019, US Pistoiese 1921, Alcione Milano, ASD Coaching Sport, ASD Savignanese, Reggio Audace FC, Brøndby IF, FC Honka, Maccabi Haifa FC, FC Koper, Manchester City, Sprint NSA, Warszawa FFA, FC Inter, ACF Fiorentina, SSC Napoli, FC Juventus, AC Renate, Alma Juventus Fano, FC Sudtirol, Imolese Calcio 1919, Ravenna FC, Rimini FC, Santarcangelo Calcio, Cesena FC, Forlì FC, FCN Nordsjaelland, Akademia Brian’s, AC Bellinzona, San Marino Academy.