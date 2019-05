Baseball, venerdì San Marino ospita il Castenaso sul diamante di Serravalle: ore 19,30

Sport

Giordani del San Marino nel box di battuta.

Si torna a Serravalle dopo quasi un mese, dopo la vittoria al tie-break col Parmaclima per 4-3 del 26 aprile. Si torna sul diamante amico dopo i weekend a Nettuno e quello di riposo, terza e quarta giornata di campionato. Per la quinta, quella alle porte, l’avversario a Serravalle sarà il Castenaso del nostro ex Manager Marco Nanni (venerdì playball alle 19.30). Un ostacolo tosto, a dispetto del record di una vittoria e cinque sconfitte.

Castenaso è quarta per media battuta grazie al 267 (seconda invece per arrivi in base con 376) che la posiziona dietro Parma, Nettuno City e Bologna, con San Marino al momento sesta a 233. Tra i singoli spiccano i 364 di media di Ambrosino e Dreni, il 350 di Venturi e il 333 di Loardi. Buona sostanza anche da parte di Molina (296) e Peraza (273). Quattro i fuoricampo battuti dalla squadra di Nanni, con due palline sparate fuori dalle recinzioni da parte di Ambrosino e una a testa per Molina e Juan Carlos Infante. Primi per punti battuti a casa sono Ambrosino, Loardi e Molina, tutti con 6.

A livello di statistiche del monte di lancio invece la situazione si ribalta, con i Titani primi per pgl concessi con 2.72 e Castenaso in fondo con 7.27. I partenti utilizzati da Nanni sono stati Aliangel Lopez (1-2, 4.32 di pgl) e Diego Fabiani (0-1, 9.90). I rilievi sono Eduardo Miliani (6.1 inning con 2.84 di pgl), Maurizio Andreatta (8 riprese con 9 di media), Davide Canellini (5, 16.20), Jhonaik Rodriguez (3 con nessun punto subito) e Riccardo Bassi (3 riprese con 12 di media).

SAMMARINESI IN NAZIONALE. Ieri l’Italia ha disputato un’amichevole al “Falchi” di Bologna contro la Fortitudo, terminata in pareggio. Buone prove dei titani in questo test. Due valide per Federico Giordani (2/5) e una per Mario Trinci (1/2), inseriti nello schieramento di inizio match. Nel corso della partita spazio anche per Luca Pulzetti, entrato per Koutsoyanopoulos. Sul monte di lancio grande utilizzo di tutti i pitcher e un inning anche per Ludovico Coveri.

PRENOTA ANCHE TU UN POSTO NELLA NOSTRA AREA HOSPITALITY. È possibile prenotare (fino a oggi alle 17) un posto nella nostra area hospiyality per gustarsi una deliziosa apericena. Per prenotare basta mandare un messaggio al numero 3395277089.

LE PARTITE DEL WEEKEND

Ven. 17 San Marino vs Castenaso (19.30); sab. 18 Castenaso vs San Marino (20.30)

Ven. 17 Nettuno City vs Parma (20.30); sab. 18 Nettuno City vs Parma (20.30)

Sab. 18 Godo vs Redipuglia (15.30); sab. 18 Godo vs Redipuglia (20.30)

Riposa Bologna

CLASSIFICA

Bologna 8 vinte – 0 perse

Parma 5 – 3

Nettuno City 4 – 4

San Marino 3 – 3

Redipuglia 2 – 4

Castenaso 1 – 5

Godo 1 – 5