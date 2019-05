Show di apecar e di mezzi a due ruote a Novafeltria, torna l'evento 'chiassoso' e colorato

Eventi

Novafeltria

| 12:39 - 16 Maggio 2019

Apecar all'evento novafeltriese 'Al roti te fium'.

Dopo il successo della prima edizione, domenica 9 giugno a Novafeltria, presso il campo del fiume, torna "Al roti te fium", evento dedicato alle due e tre ruote a motore organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune. "Al roti te fium" nasce su idea del terzetto di amici Dario Gabrielli, Lorenzo Castagnoli e Matteo Ugolini, con l'aiuto fondamentale di molti amici. Dario, Lorenzo e Matteo ringraziano la pro loco, in particolare il presidente Italo Fabbri, e il Sindaco Stefano Zanchini, per la loro disponibilità e la fiducia in questa manifestazione, e invitano tutta la cittadinanza "a venire al campo, ci sarà un po' di rumore ma nell'aria, oltre la polvere, si respirerà anche la nostra grande passione".

Novità dell'edizione 2019 la gara in carriola. Ci sarà come di consueto la premiazione dei mezzi più caratteristici: l'apecar, la vespa, la moto e lo scooter più bello, l'apecar più veloce e il mezzo più rumoroso (iscrizioni dalle 9.30 alle 13). Molto atteso lo show dei ragazzi di "Ape Proto". Per tutta la giornata saranno attivi gli stand gastronomici della Proloco.