Forum della Pubblica amministrazione, da Roma un premio per Bellaria

Bellaria Igea Marina

| 12:19 - 16 Maggio 2019

Un momento della premiazione al forum della Pubblica Amministrazione.

Nella giornata di mercoledì, il Comune di Bellaria Igea Marina è stato premiato nel contesto del “Forum PA”, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione della Pubblica Amministrazione: il riconoscimento, ritirato al Roma Convention Center La Nuvola di Roma dal dirigente Ivan Cecchini, premia in particolare il progetto “Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata”.

Il Premio, dal titolo “Pa Sostenibile – Cento progetti per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030”, è stato promosso per il secondo anno dal “Forum PA”, con l’obiettivo di “raccogliere i migliori progetti/prodotti concreti che sposino l’utopia sostenibile e possano aiutare l’Italia, ed in particolare i singoli territori, ad affrontare le tante debolezze dell’attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero di crescita sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030”; anno quest’ultimo, a cui fa riferimento un obiettivo per le pubbliche amministrazioni a livello internazionale fissato dalle Nazioni Unite. “Così facendo, si intende realizzare e promuovere percorsi di innovazione volti a generare soluzioni, consolidando il ruolo delle Pubbliche Amministrazione nella costruzione di uno sviluppo economico e sociale che garantisca benessere equo e sostenibile.”

Il progetto di Bellaria Igea Marina, che fa riferimento all’attività dell’Osservatorio provinciale nel suo complesso, di cui il Comune è stato promotore e fondatore, è stato selezionato nell’ambito “Giustizia, trasparenza, partecipazione e partenariati”, con particolare riferimento al suo valore in ordine a “Pace, giustizia e istituzioni solide”.

Un riconoscimento che premia anche l’impegno profuso in relazione alle sorti dell’unico immobile confiscato alla criminalità organizzata presente a Bellaria Igea Marina, per il quale è stato completato l’iter che prevede, in tempi brevi, l’assegnazione dello stesso all’ente comunale. Si tratta, in particolare, di un ex ristorante-pizzeria in via Baldini, posto sotto sequestro nel 2009 perché nella disponibilità di un sodalizio criminale, e definitivamente confiscato nel corso di quest’anno: il Comune di Bellaria Igea Marina ha lavorato a fondo per ricevere l’assegnazione dell’immobile, che si è impegnato a convertire in spazio pubblico destinato ad attività di valenza sociale.