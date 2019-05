Ciclismo, la "Nove Colli" passa da Novafeltria, ecco le vie interessate

Attualità

Novafeltria

| 11:14 - 16 Maggio 2019

Striscione di benvenuto per i ciclisti della Nove Colli.

Il comune di Novafeltria informa i cittadini che domenica 19 maggio passerà in alcune zone la corsa ciclistica "Nove colli". Dalle 9 alle 15 è necessario prestare attenzione alla viabilità interna per il transito dei ciclisti e della carovana. Queste le zone interessate: Via A. Galli – Via A. Battelli – Via G. Garibaldi – Via C. Battisti – Piazza V. Emanuele – Corso G. Mazzini – Via Saffi – Via R. Molari – Via IV Novembre – Via Piave – Via II Giugno – Via Le Cune – Via XXV Aprile – Piazzale I° Maggio – Via E. Fermi.