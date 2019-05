Rapina in banca, i banditi, dentro, aspettavano i dipendenti all’orario di apertura. Sei persone legate e sequestrate

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:14 - 16 Maggio 2019

La filiale rapinata a Misano Adriatico. Foto Amato Ballante.

Clamorosa rapina in banca a Misano Adriatico giovedì mattina. Secondo i primi risconti i malviventi si sarebbero introdotti nottetempo nella filiale della Banca Popolare Valconca di via Piemonte. I rapinatori hanno rimosso una finestra e sono entrati dentro. Hanno poi rimesso a posto l'infisso e si sono nascosti. All'apertura, verso le 8, i sei dipendenti si sono trovati i tre banditi incappucciati davanti. I malviventi hanno legato le sei persone con delle fascette e hanno preso i soldi prima di scappare facendo perdere le loro tracce. I dipendenti sono rimasti bloccati per più di un'ora prima di riuscire a dare l'allarme. Sul posto sono presenti i Carabinieri del Norm di Riccione per i rilievi e le indagini sono già partite anche con la visione delle telecamere di sorveglianza.