| 09:22 - 16 Maggio 2019

Cavi dell’elettricità 'pericolosi' in via Leoni a Rimini: questa la segnalazione fatta un nostro lettore per quanto riguarda alcuni rami caduti per il temporale sopra i cavi dell'Enel. Ricordiamo il numero whatsapp di Altarimini 347 8809485.