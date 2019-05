Rimini piange la scomparsa di Tete Venturini, ex presidente Confcommercio

Attualità

Rimini

| 08:05 - 16 Maggio 2019

Stefano "Tete" Venturini.

E' scomparso per un malore improvviso Stefano "Tete" Venturini, protagonista della vita economica della città di Rimini. Aveva 73 anni. Mercoledì il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita dalla moglie a casa. Nato in Sardegna, si era trasferito a Rimini da ragazzo. Nel corso della sua vita ha toccato con mano varie realtà economiche riminesi. Fu l'ideatore del pub Bounty, presidente provinciale della Confcommercio e vicepresidente della Fiera di Rimini. Cordoglio unanime da parte di amici ed istituzioni per la perdita improvvisa di un grande protagonista della storia riminese.