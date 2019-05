Rimini: ubriaco e drogato cade dalle scale, in ospedale studente 22enne universitario

Cronaca

Rimini

| 07:41 - 16 Maggio 2019

Ambulanza di notte.

E' ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Rimini un 22enne caduto dalle scale dopo aver assunto un grande quantitativo di droga. Il giovane, studente all'università di Rimini, era in casa con alcuni amici. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi avevano passato la serata assumendo alcool e stupefacenti. Stordito da quanto aveva in corpo il giovane è caduto dalle scale ferendosi in modo serio. Gli amici hanno subito allertato il 118. Il 22enne è stato portato con urgenza all'ospedale. Nell'appartamento nel centro storico riminese è così accorsa l'ambulanza e l'auto col medico a bordo e, i sanitari, si sono trovati davanti il giovane in overdose che presentava diversi traumi in tutto il corpo. Sull'episodio indaga anche la Polizia per capire come sia stato possibile per i ragazzi avere disponibilità di cocaina.