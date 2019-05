Treni sospesi per lavori il 18 e 19 maggio fra Castelbolognese e Rimini

Attualità

Rimini

| 19:06 - 15 Maggio 2019

La stazione di Rimini.

Circolazione dei treni sospesa fra le stazioni di Castelobolognese e Rimini e cantieri aperti - sabato e domenica 18 e 19 - sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire interventi di potenziamento tecnologico e dell'infrastruttura per cui saranno oltre 150 i tecnici dell'azienda e delle ditte appaltatrici al lavoro. Fra gli interventi in programma, l'impermeabilizzazione del sottovia di via Ravegnana a Forlì; alcune attività preparatorie al potenziamento infrastrutturale della stazione di Forlì e al miglioramento dei sistemi di gestione della circolazione sull'intera tratta fra Castelbolognese e Santarcangelo di Romagna e il rafforzamento dei sistemi di deflusso delle acque di piena del canale Budrione e del torrente Bevano. Gli interventi rientrano nel progetto di velocizzazione della direttrice Adriatica Bologna-Lecce. Sono stati programmati, inoltre, anche alcuni lavori di manutenzione nell'area del ponte sul fiume Savio, necessari a seguito della piena di lunedì scorso. Le modifiche al programma dei treni regionali e a lunga percorrenza prevedono cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e nuovi treni. Un servizio di autobus garantirà il collegamento fra Castelbolognese, Rimini e le stazioni intermedie. Previsto un collegamento con autobus anche fra Cesenatico e Rimini. Domenica, inoltre, avrà luogo la competizione ciclistica 'Nove Colli' per la quale sono state disposte dalla Polizia Municipale alcune limitazioni stradali che potrebbero comportare ritardi non preventivabili nella circolazione dei bus sostitutivi.