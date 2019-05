Benessere, torna "La notte celeste" delle Terme dell’Emilia Romagna

Eventi

Emilia Romagna

| 18:58 - 15 Maggio 2019

Logo della "Notte Celeste" 2019.

Centri Termali dell’Emilia Romagna, in festa sabato 15 giugno, in occasione della Notte Celeste delle Terme - L’ottava edizione è all’insegna del claim “Il Tuo Benessere naturale” - Dall’Appennino alla Riviera coinvolti 19 Centri Termali - Il programma dei “mille” eventi proposti nel weekend è consultabile al sito Internet La Notte Celeste- Nel 2018 raggiunti, in regione, circa 280.000 arrivi di clienti nei centri termali - L’Assessore Regionale al Turismo Corsini: “Benessere e salute sempre più motivazioni di viaggio”





Nella Notte Celeste sono coinvolti, lungo la Via Emilia, i centri termali: Terme di Salsomaggiore, Terme di Tabiano, Centro Termale il Baistrocchi (Salsomaggiore Terme), Terme di Monticelli, Terme di Cervarezza (Re), Terme della Salvarola (Sassuolo), Terme di Porretta, Terme dell’Agriturismo (Monterenzio), Terme di Castel San Pietro, Terme di Riolo, Terme di Cervia, Terme di Castrocaro, Grand Hotel Terme della Fratta (Bertinoro), Ròseo Euroterme Wellness Resort (Bagno di Romagna), Hotel delle Terme Santa Agnese (Bagno di Romagna), Grand Hotel Terme Roseo (Bagno di Romagna), Thermae Oasis (Lido delle Nazioni – Comacchio), Riminiterme e Riccione Terme.

Ricco, come sempre, il calendario degli eventi con “mille” proposte all’insegna del benessere e del turismo slow: dai percorsi idroterapici a tour in e-bike e di nordic walking; dalle feste in piazza “Ballando sotto le stelle” a visite guidate alla scoperta delle sorgenti termali sotterranee; da passeggiate del benessere alle numerose iniziative dedicate a famiglie e bambini; da concerti all’alba sulla spiaggia a convegni dedicati alla “Forest Therapy”, l’antico rimedio antistress e antidepressivo.

Tutte le località termali saranno “colorate” con bandiere in tinta con il logo della Notte Celeste delle Terme. Si potrà rimanere sempre connessi durante la festa, raccontandola in diretta, grazie ai social network: l’hashtag è #notteceleste.it



L’Assessore Corsini: “Benessere e salute sempre più motivazioni di viaggio”

“Benessere, salute e relax stanno diventando grandi driver turistici, una motivazione di viaggio sempre più concreta e rilevante sia per il mercato domestico che per quello estero - dichiara l’Assessore al Turismo Regionale Andrea Corsini -. La Notte Celeste è la migliore occasione per rispondere a questa crescente domanda”.



Nel 2018 in Emilia Romagna circa 280mila clienti termali

Nel 2018, in Emilia Romagna, gli arrivi di clienti nei centri termali hanno sostanzialmente tenuto, rispetto all’anno precedente. E’ stata raggiunta la quota di circa 280.000 arrivi secondo i dati dell’Osservatorio del Termalismo e Turismo della Salute dell’Emilia Romagna elaborati dal COTER (Consorzio Termale dell’Emilia Romagna). Rilevanti i dati sul giro d’affari diretto generato, nel 2018, dai centri termali emiliano romagnoli (oltre 76milioni e 334mila euro) che ha prodotto un indotto superiore ai 579milioni e 813mila euro.



Una guida per scoprire tutti i segreti delle Terme regionali

Uno strumento utile e completo per avere, a portata di mano, i 24 centri termali della Regione, da Parma alla Riviera Romagnola, con le loro novità, i trattamenti e gli speciali pacchetti soggiorno. E’ questa la nuova Guida alle Terme dell’Emilia Romagna 2019 realizzata dal Coter, Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna. La Guida offre, oltre alla presentazione di ogni stazione termale con le sue proposte, informazioni su ciascuna località termale, per costruire al meglio il proprio soggiorno. La Guida, disponibile anche in formato elettronico (su richiesta al Coter), è in distribuzione in tutti gli uffici IAT delle località termali emiliano romagnole e viene inviata a coloro che ne fanno richiesta al numero verde 800.88.88.50 oppure alla mail: info@termemiliaromagna.it