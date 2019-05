Balconi Fioriti si conclude con l’incontro "I Fiori della Libertà"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

18:49 - 15 Maggio 2019

Incontro di approfondimento "I Fiori della Libertà".

L’edizione 2019 di Balconi Fioriti si conclude giovedì 16 maggio alle ore 21 in biblioteca: in programma l’incontro di approfondimento “I Fiori della Libertà”, racconto della storia suggestiva e poetica di Giulio Pantoli (1922-2018), partigiano nonché appassionato coltivatore e ibridatore di rose.



Nato a Castiglione di Ravenna, inizia fin da giovane a lavorare nei vivai, per poi partecipare alla guerra di Liberazione nelle file partigiane della Brigata Mario Gordini. Dopo la guerra riprende il suo lavoro e in tarda età si dedica alla creazione di rose che ottengono brevetti e premi. Alle rose, create con maestria e cresciute con cura, Giulio dava i nomi di persone a lui care: moglie, figli e altri. Tra le sue creazioni c’è anche la rosa “Bella Ciao”, che ricorda la sua esperienza partigiana.



Nel corso della serata, la figlia Catia Pantoli presenterà il libro “Una vita tra le Rose” (2005) e il video “La Ca dal Rös” di Paolo Franchini, accompagnata dalla lettura delle poesie di Mariangela Gualtieri – a cui Giulio aveva dedicato una delle sue rose – da parte di Remo Vigorelli, insieme alle musiche di Tiziano Paganelli. La serata, a ingresso gratuito, è ideata e organizzata dall’Anpi di Santarcangelo e da Blu Nautilus.