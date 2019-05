Banca Mediolanum inaugura un nuovo sportello a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 08:22 - 16 Maggio 2019

I nuovi uffici di piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria.

Se tornassimo indietro di qualche anno, questa potrebbe essere vista come una “non notizia”. Vent'anni fa era normale che le banche aprissero nuovi uffici e qualcuno sosteneva fossero addirittura troppe. La crisi del sistema bancario ha portato ad una serie di chiusure ed accorpamenti che su Novafeltria sembra aver avuto il suo apice con la chiusura (per un motivo o per l'altro) di tre istituti bancari. In controtendenza, arriva l'apertura della sede novafeltriese di Banca Mediolanum, una banca innovativa che recentemente è balzata agli onori della cronaca per essere la banca più solida d'Italia. I nuovi uffici di piazza Vittorio Emanuele sono già operativi, ma l'inaugurazione ufficiale sarà sabato 25 maggio alle ore 10:00. All'appuntamento è invitata tutta la cittadinanza.