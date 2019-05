Sport

Rimini

| 18:00 - 15 Maggio 2019

Un'immagine della gara d'andata tra Bellariva e Asar Riccione.

In considerazione dello stato attuale degli impianti sportivi e delle previsioni metereologiche di fine settimana, la Delegazione Provinciale di Rimini della FIGC comunica il rinvio delle gare in programma il 19 maggio. Nel dettaglio si giocheranno domenica 26 maggio la finale Play off di 2^ categoria Spontricciolo – Asar e la gara di ritorno Play out di 2^ categoria San Patrignano – Torre Pedrera.