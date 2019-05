VIDEO "Avvicinare i giovani allo sport", il progetto del Garden per gli studenti dalle elementari alle superiori

Attualità

Rimini

| 16:53 - 15 Maggio 2019

Un’iniziativa sociale per avvicinare i giovani allo sport e combattere il dilagante fenomeno del drop out e dell’obesità. E' stato presentato mercoledì mattina al Garden Sporting Center “Avvicinare i giovani allo sport – Fine anno scolastico al Garden”, progetto ideato dalla Polisportiva con il sostegno del CONI e il patrocinio del Comune di Rimini con lo scopo di contrastare il trend negativo di abbandono della pratica sportiva di giovani e adolescenti, sempre più sedentari e lontani da uno stile di vita salutare.



IL PROGETTO

Dal 15 maggio al 15 giugno 2019 Il progetto consentirà a tutte le classi delle scuole elementari, medie e superiori del Comune di Rimini di festeggiare la fine dell’anno scolastico 2018/2019 presso il Garden Sporting Center, potendo utilizzare gratuitamente le strutture del centro: parco esterno di 37.000 mq, campi da beach, campi da calcetto e campo coperto da basket/pallavolo.

In tutte le mattinate dal 15 maggio al 15 giugno (eccetto sabato e domenica), una o più classi potranno accedere al centro sportivo per disputare tornei nei vari sport, giochi e attività varie, in totale sicurezza e con i propri professori per poter chiudere all’insegna dello sport e della salute l’anno scolastico.



LOTTA ALL'OBESITÀ, SPORT COME PREVENZIONE

“L’iniziativa nasce dalla presa di coscienza di alcuni dati piuttosto allarmanti che riguardano i nostri ragazzi – spiega il Dottor Ermanno Pasini – da un nostro studio interno risulta che su 440 bambini e adolescenti valutati, il 35% è risultato sovrappeso e il 15% obeso, e stiamo parlando di ragazzi che fanno attività fisica. Nella nostra provincia rispetto ad altre si smette di fare attività sportiva un anno e mezzo prima (a 13 anni) e le motivazioni sono tante: c’è una responsabilità delle società sportive troppo alla ricerca della performance e del risultato, delle famiglie stesse che non danno il buon esempio, delle scuole in cui le ore di educazione fisica sono poche rispetto ad altri Paesi (7 al mese in Italia, 15 in Francia), dei medici e dei ragazzi poco motivati. Con questo progetto - conclude il presidente della Polisportiva – vogliamo dare un segnale importante e avvicinare i giovani allo sport. L'attività sportiva è anche, e soprattutto, prevenzione, farlo nella fascia di età 6-18 anni ha un valore fondamentale per crescere in salute”.Più in generale il consiglio rivolto ai genitori – come ha sottolineato il dt del Garden Nico Guastamacchia - è di far praticare ai giovani più discipline per far scoprire ad essi lungo il cammino l'attività sportiva più piacevole e stimolante e non indirizzare le loro scelte come purtroppo spesso succede.

IL CONI

“Siamo ben lieti di appoggiare questo progetto – dice Rodolfo Zavatta delegato provinciale del CONI – che ben si sposa con la visione del CONI. I motivi dell’abbandono sportivo sono molteplici, è necessario che ci sia una crescita da parte del settore tecnico delle varie discipline, delle società e dei dirigenti per fornire agli atleti le giuste motivazioni per proseguire l’attività sportiva; a Rimini abbiamo un’ottima base, possiamo e dobbiamo fare di più”.



L'ASSESSORE

“Ringrazio il Garden per questa bella opportunità che abbiamo recepito più che volentieri – commenta l’Assessore alla Scuola e alle Politiche educative del Comune di Rimini, Mattia Morolli – Dati recenti ci dicono che a Rimini 1/3 dei bambini è sovrappeso è quindi necessario fare qualcosa e questa iniziativa, come quelle messe in atto dal mio Assessorato, vanno in questa direzione. Nelle scuole stiamo curando sia l’alimentazione con menù specifici, sia lavorando per dare il giusto valore allo sport, un pilastro fondamentale per crescere in salute e un elemento imprescindibile dell’educazione”.



IL GARDEN

“L’iniziativa del Garden insieme al CONI e al Comune di Rimini vuole dare un messaggio forte – conclude Nico Guastamacchia direttore tecnico de Garden - festeggiando insieme ai propri compagni di classe e in un contesto ludico può essere il modo giusto per invertire il trend e tornare a fare crescere numeri e salute. Invitiamo tutte le scuole e tutte le classi di Rimini a sfruttare questa opportunità per far vivere una giornata sportiva ai ragazzi e avvicinarli alle varie discipline”. Una iniziativa del tutto gratuita.