Boccette, il riminese Alberto Andruccioli tricolore a Cervia di prima categoria

Sport

Cervia

| 15:56 - 15 Maggio 2019

Da sx: Aldo Guerrini, Filippo Perugini, Augusto Landi, Stefania Ceccarelli, Alberto Andruccioli e Loris De Cesari.

Al Palazzetto Dello Sport di Cervia Alberto Andruccioli di Cattolica batte 106 a 39 Filippo Perugini di Cattolica e si aggiudica il tricolore di prima categoria 5°Memorial Luciano Guerrini guadagnandosi la promozione nei master boccette per la prossima stagione .

Al terzo posto si sono piazzati Devis Ancarani di Ravenna e Brunaldo Cicognani di Cesena.

Nell'italiano femminile vittoria e scudetto per Rosalba Campanelli di Alessandria che ha avuto la meglio su Erika Novello di Savona per 80 a 47 , terzo posto per Marianne Piaser di Bologna e Barbara Pelliccia di Cervia.

Nella foto: da sx Aldo Guerrini, Filippo Perugini, Augusto Landi (Pres. Reg.) , Stefania Ceccarelli, Alberto Andruccioli e Loris De Cesari (Cons. Federale)