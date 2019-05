'Io rispetto il ciclista', la testimonial Paola Gianotti attesa a Riccione

Sport

Riccione

| 15:53 - 15 Maggio 2019

Paola Gianotti (foto Fabrizio Malisan).

Paola Gianotti, l’atleta che da due anni sta anticipando tutte le tappe del Giro d’Italia per promuovere la sicurezza stradale, sarà a Riccione sabato 18 maggio (partenza ore 9.30 da piazzale Roma). Paola è impegnata nell’impresa, partita il 12 maggio da Bologna, che la vede percorrere in sella alla sua bici la tappa del Giro d’Italia con un giorno d’anticipo e sabato farà la cronoscalata Riccione - San Marino, 34,7 chilometri che l’atleta - detentrice di tre Guinnes World Record come la donna più veloce ad avere attraversato il mondo in bici, i 48 stati americani in 43 giorni e il Giappone da nord a sud in 9 giorni - percorrerà all’insegna della promozione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale con la campagna “Io rispetto il ciclista”. #iorispettoilciclista è l’hashtag di riferimento di una campagna che, mentre Paola pedalerà da Catania a Roma passando per le Dolomiti e le Alpi, avrà l’obiettivo di sensibilizzare proprio gli automobilisti. Racconta l’atleta: “L’8 marzo 2014 sono partita per il mio giro del mondo. Ho vissuto 29.430 km di emozioni sui pedali in 144 giorni. E’ stata la più grande esperienza umana sociale e sportiva immensa che potessi vivere e che ha cambiato il mio modo di vedere le cose e di affrontarle. Durante il percorso, precisamente in Arizona ho subito un grave incidente quando una macchina mi ha investita e rotto la quinta vertebra cervicale. Dopo 4 lunghi mesi di riabilitazione sono ripartita dallo stesso punto dell’incidente e ho proseguito la mia impresa rientrando a Ivrea il 30 novembre 2014 e abbattendo il record precedente di 8 giorni“.

Il ritrovo per tutti i ciclisti che vorranno accompagnare Paola lungo il percorso è per le ore 9.00 in piazzale Roma, con partenza alle 9.30. La Polizia Municipale di Riccione ed una ammiraglia della squadra Frecce Rosse scorterà il gruppo di ciclisti fino al confine con la Repubblica di San Marino: l’arrivo è previsto alle 11.30 e a tutti i partecipanti verrà offerto un ristoro. L’evento, organizzato da Ride For e Frecce Rosse Cycling Team, ha il patrocinio del Comune di Riccione e della Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino.

Paola Gianotti è un’atleta, speaker motivazionale e scrittrice. Laureata in Economia e Commercio, viaggiatrice zaino in spalla e sportiva da sempre, quando nel 2012 ha dovuto chiudere la sua azienda si è reinventata decidendo di fare il giro del mondo in bici per battere il Guinness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo. Scrittrice di “Sognando l’infinito”, edito da Piemme, dal 2014 partecipa a conferenze e gira l’Italia per raccontare le sue avventure.