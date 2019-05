FOTO Sottopassaggio di viale Angeloni a Riccione decorato a tema Giro d'Italia

Attualità

15 Maggio 2019

Il sottopassaggio di Viale Angeloni (Riccione) decorato con pannelli a tema Giro d'Italia.

Sono stati installati mercoledì 15 maggio, nel sottopasso di viale Angeloni, i due pannelli realizzati dagli studenti del Liceo Volta-Fellini in occasione della tappa del Giro d’Italia Riccione – San Marino. Nelle settimane scorse il Comune di Riccione ha richiesto all’Istituto di poter coinvolgere i ragazzi nella ideazione della grafica a tema da utilizzare proprio lungo il tracciato del Giro. La classe coinvolta, la IV F con indirizzo grafica, ha incontrato il sindaco Renata Tosi insieme agli assessori Laura Galli, Lea Ermeti e Alessandra Battarra, che hanno illustrato ai ragazzi le caratteristiche tecniche e di comunicazione/promozione che avrebbero dovuto avere le grafiche da realizzare. Gli studenti hanno lavorato sotto la supervisione del prof. di laboratorio di grafica Roberto Caldari, della prof.ssa di progettazione grafica Loredana Maggini e del tecnico dei laboratori Davide Fraternali.



Le grafiche scelte sono state riprodotte su due pannelli di una lunghezza complessiva di 14 metri. I ragazzi del Liceo Volta- Fellini che hanno raccolto con grande entusiasmo la sfida di questo progetto con un risultato di altissima qualità ,oltre alle opere per il sottopasso Angeloni, hanno in corso la collaborazione per la realizzazione del logo alla candidatura Unesco della spiaggia di Riccione e hanno partecipato al progetto “ Officina delle Arti” con il Museo del Territorio svoltosi nei giorni scorsi alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche di Riccione tra ville,palazzi e luoghi più rappresentativi della città.