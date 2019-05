Tennis, Bianchini e Parenti nei quarti del trofeo del Gelso sui campi del Ct Venustas

Sport

Rimini

| 15:37 - 15 Maggio 2019

La manifestazione del Ct Venustas di Igea Marina è ai quarti di finale.



La pioggia non ferma il Trofeo del Gelso sui campi del Circolo Tennis Venutas di Igea Marina. Il torneo infatti è approdato ai quarti di finale, i primi due giocatori a tagliare il risultato sono stati Massimo Bianchini (Ct Pontelungo Bologna) ed Andrea Parenti (Az Tennis Team).

Terzo turno: Matteo Comandini (4.1) - Andrea Borghetti (4.2) 6-2, 6-2, Emanuel Vannucci (4.1) - Michele Massari (4.2) 3-6, 6-3, 7-0, Marco Perazzini (4.1) - Marco Fulghesu (4.2) 6-2, 6-1, Luigi Medri (4.1, n.2) - Mirko Viroli (4.3) 6-0, 6-1. Ottavi anche per Davide Pierini (4.2) e Marco Mazza (4.2).

Ottavi: Massimo Bianchini (4.2) - Alessandro Bernardi (4.1, n.1) 7-5, 3-6, 7-5, Andrea Parenti (4.1, n.3) - Stefano Sassi (4.1, n.14) 6-2, 6-0. Per oggi sono in programma tre incontri a partire dalle 16.