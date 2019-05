L'appello al voto di Claudio Cecchetto: 'Erano 70 anni che a Misano non c'era tutto questo interesse per le elezioni'

Attualità

Misano Adriatico

| 14:27 - 15 Maggio 2019

Claudio Cecchetto con Max Pezzali.

Si è tenuto martedì 14 maggio al Cinema Astra, l’appuntamento di confronto tra i 4 candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative di Misano, condotto da Simona Mulazzani e Andrea Polazzi di Icaro Tv. Nell’occasione Claudio Cecchetto, candidato sindaco di Lista Civica W Misano Viva nel suo appello al voto ha dichiarato “Vorrei che fossero i 16 componenti della Lista a dire perché votarmi, dato che sono stati proprio loro i primi cittadini misanesi a scegliermi, a credere in me e nel progetto che ho proposto. Tutti insieme abbiamo lavorato e condiviso il programma elettorale. Siamo una Lista Civica. Non dobbiamo rendere conto a nessun partito politico, ma dobbiamo rendere conto solo ai misanesi. Erano 70 anni che a Misano non c'era tutto questo interesse per l'elezione del sindaco. Sono contento che si siano riaperti fervore, discussione e confronto; se sarò eletto tutta questa vitalità e questo entusiasmo continueranno anche dopo il periodo elettorale”.



Claudio Cecchetto ricorda che domani, giovedì 16 maggio, si terrà il primo “Misano Ti Amo Tour” con partenza alle ore 12.00 e 16.00 dalla sede elettorale in via della Stazione 2B in piazza della Repubblica. Un tour che porterà alla scoperta del territorio da Portoverde a Misano Monte, passando per Scacciano, Villaggio Argentina, Santa Monica, Belvedere, La Cella e Misano Brasile.



I posti sul City Bus sono gratuiti, a numero limitato. La durata è di circa un’ora. E’ possibile prenotare il “Misano Ti Amo Tour” direttamente presso la sede elettorale di Lista Civica W Misano Viva o tramite e-mail al seguente indirizzo: info@vivamisanoviva.it