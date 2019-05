Ecco i cartelli a Verucchio contro i furbetti del parcheggio nelle aree per disabili

Attualità

Verucchio

| 14:23 - 15 Maggio 2019

L'installazione del primo cartello.

Prende avvio da Verucchio la campagna di sensibilizzazione sociale promossa dal Lions Club Ariminus Montefeltro, alla quale in Valmarecchia hanno aderito anche i Comuni di Talamello, Novafeltria e San Leo.

Sul territorio comunale di Verucchio verranno collocati 7 cartelli stradali accanto a quelli di parcheggio riservato a disabili con la seguente scritta su fondo arancione: "Vuoi il mio posto? Prendi anche il mio handicap!"

Il primo cartello è stato posizionato proprio questa mattina alla presenza del Presidente Lions Club Ariminus Montefeltro Graziano Lunghi e l'addetto alla comunicazione Giorgio Betti, accolti dalla Sindaca Stefania Sabba e dall'Assessore alle politiche sociali Giuseppe Malerba.

L'amministrazione comunale di Verucchio ringrazia il Lions Club Ariminus Montefeltro per l'iniziativa e per il messaggio che da oggi accoglierà residenti e turisti di Verucchio, all'ingresso di uno dei borghi più belli d'Italia