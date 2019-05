Santarcangelo, ultimate rotatoria di via della Resistenza e la strada intitolata a Lenin Mancuso

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:55 - 15 Maggio 2019

L'intervento in via Alessandrini a Santarcangelo.

Lavori in corso e cantieri di prossima apertura: sono diverse le opere in corso di realizzazione che interessano il territorio comunale di Santarcangelo. Quelle ormai ultimate riguardano la rotatoria di via Togliatti-della Resistenza – dove nei prossimi giorni verrà steso il tappeto di asfalto finale e completato un breve tratto di marciapiede – e via Mancuso, la nuova strada di collegamento fra via Alessandrini e via Trasversale Marecchia. Quest’ultimo intervento – che ha permesso di riqualificare un’area centrale e urbanizzata ora dotata di sottoservizi, di un parcheggio e di illuminazione pubblica – sarà completato a breve con l’apposizione della segnaletica e della definitiva stesura del tappeto di asfalto. Nel frattempo, all’Amministrazione comunale è giunto nei giorni scorsi il ringraziamento di Franco Mancuso, figlio del maresciallo della Polizia di Stato Lenin Mancuso caduto in agguato mafioso il 25 settembre 1979, a cui è stata intitolata la nuova via.



Intanto sono iniziati anche i lavori per la realizzazione della ciclabile lungo via Bornaccino, previsti nell’ambito di un ampliamento produttivo, e quelli per il rifacimento del ponticello di via Zanni. Avviati anche i cantieri per la costruzione da parte del Consorzio di Bonifica del nuovo tratto di canale lungo 600 metri per deviare il rio Roveto e mettere in sicurezza la frazione di San Bartolo da allagamenti in caso di forti piogge.



Praticamente ultimati, infine, i lavori per la realizzazione del primo tratto della ciclabile di collegamento dalla stazione ferroviaria a Santa Giustina: l’avvio del secondo stralcio, quello lungo la statale Emilia, avrà inizio nei prossimi mesi in seguito al rilascio dei pareri da parte di Anas e Snam Rete Gas.