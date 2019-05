Il pilota di Moto3 Niccolò Antonelli saluta la sua San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:53 - 15 Maggio 2019

Il vicesindaco M.Bertuccioli, Niccolò Antonelli e il sindaco D.Morelli.

Martedì mattina una visita speciale al Comune di San Giovanni in Marignano. Niccolò Antonelli ha fatto visita al Sindaco Daniele Morelli che si era precedentemente congratulato con lui per la vittoria nella gara di Moto3 a Jerez, in Spagna, lo scorso 5 maggio con il team SIC58. Niccolò vive con la sua famiglia a San Giovanni, nella frazione di Santa Maria. Accompagnato dai suoi genitori, si è trattenuto con il Sindaco Morelli e con il vicesindaco Bertuccioli raccontando la sua storia e mostrando tutta la passione e anche la maturità con la quale sta vivendo la sua bellissima esperienza sportiva. A Niccolò sono state consegnate le due ultime pubblicazioni marignanesi, il libro “La Notte delle Streghe, una festa di sogni e di segni” realizzato per il Trentennale della manifestazione, nonché “Castello mirabilis”, la pubblicazione relativa allo studio delle mura del castello medievale di San Giovanni. Nei saluti finali sono state rivolte a Niccolò le più grande congratulazioni e un in bocca al lupo per i futuri traguardi.