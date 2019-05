Rimini piange Anna Mazza, scomparsa a 38 anni: 'donna instancabile e di grande valore umano'

Attualità

Rimini

| 13:45 - 15 Maggio 2019

Palazzo Garampi di Rimini.

E’ prematuramente scomparsa la scorsa notte l’avvocato Anna Mazza, dipendente comunale di soli 38 anni, nella struttura di supporto del Consiglio Comunale di Rimini da oltre dieci anni.



“Anna era una collaboratrice instancabile, di quelle che chiunque vorrebbe accanto – è il ricordo del vicesindaco Gloria Lisi – una donna straordinaria, di grande valore umano e professionale. Ho diversi ricordi personali che mi legano a lei e che voglio custodire in queste ore di indicibile dolore per tutti coloro che hanno avuto il piacere e la fortuna di condividere con lei un pezzo di strada. Amo ricordare la sua gentilezza, la sua dedizione, il suo essere positiva anche al cospetto delle piccole difficoltà e le grandi sfide quotidiane a cui ha dovuto fare fronte. Anna ci lascia tanto sotto il profilo umano e nell’Ente ha saputo farsi apprezzare per le sue diverse capacità; avvocato, per anni è stata uno dei punti di riferimento per i consiglieri comunali e si è distinta per l’impegno appassionato nel campo della cooperazione internazionale. Il destino vuole che proprio domani l’Amministrazione sia stata invitata a partecipare Roma all’expo dedicato alla Cooperazione Internazionale, per parlare di un progetto che è venuto alla luce grazie ad Anna, grazie al suo impegno e alle sue capacità. Credo possa essere un bel modo per ricordarla, per valorizzare una parte del suo grande lavoro. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale mi stringo al dolore dei famigliari, degli amici e di tutti i colleghi che l’hanno amata e stimata”.