Durante l’estate corsi di Yoga e gratuiti nei parchi di San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:40 - 15 Maggio 2019

I referenti di Ahimsa Centro Ananda Yoga.

L’estate marignanese sarà all’insegna del benessere dei cittadini per tutti: il centro Ahimsa ha infatti programmato, per il periodo estivo e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, un calendario di attività gratuite dal 17 giugno al 31 luglio che spaziano tra Yoga, Pilates e Tai Chi e si realizzeranno all’aperto, nella splendida cornice di due parchi marignanesi, il Gaibarella ed il Parco di Montalbano, sotto la guida di insegnanti qualificati e formati presso accademie e scuole yoga certificate.



La proposta è rivolta ad adulti, bambini ed anziani, ed è così articolata:

dal lunedì al giovedì dalle 7,00 alle 8,00: Parco Gaibarella Tai chi e Hata Yoga

Lunedì dalle 18,30 alle 20,30 Parco Gaibarella: lezioni per adulti e bambini (così che il genitore possa accompagnare il figlio nell’attività sportiva e a sua volta dedicarsi al benessere personale)

Martedì, mercoledì, giovedì dalle 18,30 alle 20,30 Parco Montalbano: Hatha Yoga Tai chi

Inoltre tutti i lunedì pomeriggio, dalle 17,00 alle 20,00 presso il parco Gaibarella, gli operatori del benessere saranno a disposizione degli utenti per una mini consulenza, sempre gratuita, su prenotazione durante gli altri corsi in programma.

Le attività sono aperte a tutti previa iscrizione, che potrà essere fatta al momento dell’accesso all’attività stessa.



Affermano i referenti del progetto: “Ahimsa, nato nel 2009, è stato pensato e sognato per tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere il vasto e profondo mondo dello yoga, attraverso discipline basate sulla filosofia tradizionale, dove unione (yoga) significa UNO, al fine di creare uno spazio di condivisione, accoglienza, approfondimento e studio del Sé. Il progetto “Estate in Natura” vuole offrire a tutti i partecipanti insegnamenti e tecniche per il corpo, la mente e l’anima, ma soprattutto la possibilità di fare esperienza, cioè praticare su ciascuno, grazie all’ausilio di professionisti esperti e qualificati. Benessere, piacere e divertimento e aggregazione, per rigenerare il corpo, rilassare la mente e gioire della tua “naturale” vita gli elementi fondanti di questa progettazione rivolta a tutti, grandi e piccini”.