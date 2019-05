Coriano, 100.000 euro dal Governo per rifare marciapiedi e la via Garibaldi

Attualità

Coriano

| 13:06 - 15 Maggio 2019

Marciapiedi in via Garibaldi a Coriano.

Martedì è stato dato inizio ai lavori per la messa in sicurezza di un tratto di via Garibaldi in Coriano capoluogo e il rifacimento di alcuni tratti di marciapiede deteriorati.

L'importo dei lavori è di 100.000 euro e la durata è prevista in 60 giorni.

I lavori sono stati appaltati nei tempi previsti dalla Legge d Bilancio 2019 che ha disposto contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nella misura di 100.000 euro ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): ”Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto devo ringraziare per questo obiettivo il responsabile Cristian De Paoli e tutto l'ufficio per aver, con celerità, provveduto a tutta l'istrutturia. I tempi erano stretti e anche le condizioni imponevano vincoli non semplici da rispettare.”

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano):”Grazie all’assessore Bianchi e ai tecnici del comune abbiamo potuto sfruttare questa opportunità dataci dal governo. Ciò che agli occhi di chi non si addentra nei meccanismi della cosa pubblica può sembrare a volte banale realizzare progetti e metterli in atto, invece è frutto di tanta preparazione e applicazione. Coriano anche in questa occasione è riuscito a raggiungere l’ obiettivo. Coriano c’è!”