Torna il beach volley sulle spiagge di Bellaria, con 1500 partecipanti in gara su 60 campi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:42 - 15 Maggio 2019

Beach Volley Kiklos sulla spiaggia di Bellaria.

Torna sulle spiagge di Bellaria l’appuntamento senior di beach volley, quello più storico: il Beach Volley Kiklos 4x4 – 2x2 m/f in programma da venerdì 17 a domenica 19.



Giunto alla sua 26° edizione, si preannuncia un torneo spettacolare: 1.500 partecipanti e 450 squadre scenderanno in spiaggia al Beky Bay (60 campi montati). Sono attesi pallavolisti e beachers da tutta Italia e non solo: gruppi numerosi in arrivo da Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana nonché Svizzera.



Il connubio tra amatori e professionisti quest’anno sarà sempre più stretto, in quanto oltre alle categorie tradizionali (4x4 e 2x2) Kiklos ospita anche una tappa 2x2 maschile e femminile del circuito Fipav Serie Beach 1 che vedrà tanti volti protagonisti del Campionato Italiano. Per gli organizzatori è un po’ come ripercorrere i primi passi: la storia di Kiklos nasce infatti oltre venticinque anni fa con l’organizzazione delle prime tappe federali in terra romagnola.



Si comincia venerdì mattina alle ore 9 con circa 240 squadre al via e si prosegue fino alle finalissime pomeridiane di sabato (2x2 m/f Fipav B1) e domenica (4x4 e 2x2 m/f): lo spettacolo è assicurato.



Dopo la partnership collaudata nei tornei giovanili Wilson, azienda produttrice di articoli sportivi, sarà il partner tecnico anche di tutte le manifestazioni Kiklos Open in qualità di Official Game Ball.



Tutto pronto dunque per tre giorni di beach volley e tanti momenti goliardici come gli happy hour al tramonto, il Welcome Party al Mapo Club, la cena a cielo aperto di venerdì organizzata direttamene in spiaggia a cura di Turismhotels più tutti gli alberghi coinvolti e l’intramontabile Piadina Party di sabato.