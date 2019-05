Benessere Shiatsu a San Leo, venerdì 17 l'evento Wellness Week

Eventi

San Leo

| 11:39 - 15 Maggio 2019

Massaggi Shiatsu.

Venerdì 17 Maggio 2019, in concomitanza con "Wellnessweek" (17-26 Maggio), a San Leo, nel centro storico, o nel Palazzo Mediceo in caso di maltempo, dalle ore 15 alle ore 19.00 si potrà sperimentare e scoprire un'antica tecnica mirata al recupero dell'equilibrio e dell'armonia in un contesto paesaggistico ed ambientale decisamente unico.

Nel luogo dove le architetture e le asprezze naturali si fondono mirabilmente ed in piena armonia dando vita ad un centro storico definito da Umberto Eco quale "Città più bella d'Italia", Patrizia Cedrini della scuola "Ryu Zo Do" guiderà coloro che desiderano farne esperienza, attraverso dimostrazioni pratiche della disciplina Shiatsu.

In occasione del Wellness Week - La Settimana del Movimento e dei Sani stili di vita, promossa da Wellness Foundation l'Amministrazione Comunale di San Leo propone un nuovo modo per conoscere la città ed i suoi musei attraverso una pratica utile a riconquistare Benessere e salute, bilanciando corpo e mente, in una location suggestiva. L'attività è gratuita ed è richiesta la prenotazione inviando una mail presso l'ufficio Iat info@sanleo2000.it .