Tutto pronto a Talamello per la giornata Diocesana dei Giovani

Attualità

Talamello

| 11:13 - 15 Maggio 2019

La chiesa di Talamello.

Il count-down è quasi terminato, si respira già l’aria frizzante della vigilia. Sabato 18 maggio 2019 a partire dalle ore 16, andrà in scena la Giornata Diocesana dei Giovani (GMG). L’appuntamento si svolgerà nella piazza di Talamello, altrimenti in caso di maltempo sarà spostato nella Parrocchia di Novafeltria.



Si tratta di un ‘esperienza d’incontro tra le varie realtà parrocchiali della diocesi San Marino – Montefeltro: circa duecento i ragazzi che vi prenderanno parte ogni anno. Scopo della GMG è quello di far vivere un’esperienza di fede, di fraternità, di amore, di incontro e di chiesa. Dopo i saluti iniziali, alle ore 17:00 inizierà il workshop in cui i ragazzi saranno divisi in quattro gruppi misti e si cimenteranno con la scrittura di testi, col canto, la recitazione e la danza. Tutto questo guidati dall’esperienza di quattro membri dell’associazione Gen Rosso, un gruppo musicale ed artistico attivo dal 1966 con sede in Italia. Il loro scopo è quello di diffondere il messaggio della costruzione di un mondo più giusto, pacifico, solidale e unito. Valerio Lode Ciprì, in arte Lode che ha scritto la celebre “Resta qui con noi”, testo della prima GMG di Roma del 1985, è uno dei componenti storici del gruppo e testimonierà la sua esperienza di fede attraverso la musica. Alle ore 19:00 verrà celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi la Santa Messa, che costituirà il fulcro dell’incontro, seguita poi da una cena al sacco. A partire dalle ore 21:00 vi sarà un bellissimo spettacolo aggregativo, in cui ogni gruppo condividerà agli altri ciò che è stato creato durante il laboratorio pomeridiano.

Sara Ferranti