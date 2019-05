FOTO A metà maggio ancora neve nell'entroterra di Rimini

Attualità

15 Maggio 2019

Neve a Villagrande di Montecopiolo.

Nuova ondata di maltempo è arrivata in riviera e nell'entroterra. Le tregua è durat solo poche ore e già una nuova perturbazione sta visitando la nostra zona. Pioggia incessante sulla costa con temperature al disotto della media. Nell'entroterra, nelle prime colline riminesi è tornata invece la neve. Fiocchi bianchi a Villagrande, Montecopiolo, Carpegna, Monte Palazzolo, San Marino. E' arrivato un nuovo blocco di aria fredda artica, che porta una nuova fase di meteo anomalo per il mese di maggio. Le previsioni per la giornata di mercoledì di Arpae prevedono al mattino molto nuvoloso con piogge deboli, al pomeriggio la nuvolosità dovrebbe attenuarsi.