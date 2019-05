Scomparsa una donna, ricerche con droni e unità cinofile. Scandagliata la Valmarecchia

Cronaca

Novafeltria

| 09:57 - 15 Maggio 2019

Forze dell'Ordine sul luogo dove scomparsa la donna.

Sono ore di ansia in Valmarecchia per la scomparsa di G.P. una donna di 76 anni. E' uscita di casa, a Novafeltria, martedì pomeriggio senza cellulare intorno alle ore 16 e da allora si sono perse le sue tracce. Le ricerche sono in corso da martedì pomeriggio a tappeto in tutta la valle, in particolar modo nella zona del fiume. Grande dispiegamento delle Forze dell'Ordine impegnate nella ricerca: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile, Soccorso Alpino, Polstrada di Novafeltria con elicottero del Sar, droni e anche con l'ausilio delle unità cinofile e cani molecolari giunti da Firenze, tutto nell'ambito del piano di ricerca attivato dalla Prefettura di Rimini. I pompieri stanno per scendere sul fiume con un gommone. La donna è stata vista l'ultima volta in zona Parco Novafeltria località Avamposto verso le 16.30 dove è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.