Via Matteotti, il degrado è tornato sotto le mura

Cronaca

Rimini

| 08:22 - 15 Maggio 2019

Bivacco ai giardini di viale Matteotti.

La nicchia delle mura di via Matteotti a Rimini è tornata ad essere "abitata". Dopo le segnalazioni arrivate al nostro portale altarimini.it e l'intervento di pulizia di Hera e della Polizia Locale, la situazione è tornata come prima. Sono bastati pochi giorni perché la nicchia trovasse nuovi inquilini. I bivacchi si trovano nei giardini vicino alla scuola elementare Decio Raggi. "Dopo qualche giorno di quasi normalità" scrive un nostro lettore "tutto torna come prima. Se si vuole debellare il fenomeno è necessario che il presidio e i controlli siano costanti".