Volley A2 femminile, l'Omag conferma anche il vice coach Zanchi e la centrale Lualdi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:40 - 14 Maggio 2019

La centrale Giuditta Lualdi (18) in azione (Foto pag. FB del club).

Nuove conferme in casa Omag San Giovanni in Marignano. Dopo la conferma di coach Saja e della palleggiatrice Battistoni arrivano anche quelle della centrale Giuditta Lualdi e del vice coach Alessandro Zanchi.

Abbiamo chiesto a Giuditta cosa l’abbia convinta a rimanere a San Giovanni in Marignano e quali sono le sue aspettative per la prossima stagione. “Sono molto contenta di essere ancora qua – spiega Giuditta - e l’elemento determinante che mi ha portata a scegliere di restare alla Omag sono le ambizioni di questa società e la voglia da parte mia di migliorarmi giorno dopo giorno e provare a vincere proprio con San Giovanni in Marignano. Inoltre ha influito molto il rapporto che si è creato con lo staff, con il presidente, e ovviamente con i tifosi. Sarebbe stato da stupida lasciare questo posto incredibile. Inoltre, credo che per tutti l’obiettivo sia sempre quello di vincere e proprio per questo sono sicura che con le mie future compagne e con tutto lo staff lavoreremo al 100% tutti i giorni in palestra per ottenere dei buoni risultati.”

Anche Alessandro Zanchi si dichiara felice ed entusiasta della sua riconferma alla Omag: “Siamo sempre stati molto in linea con Saja (e con la società), sia sulla visione tecnica del gioco che sulla visione tattica. A San Giovanni ci sto bene e si lavora in un ambiente sereno e stimolante. Stiamo già lavorando alla ‘costruzione’ della nuova squadra. Non vedo l’ora di ricominciare".