Vandalizzato camion vela del candidato della Lega Cipriani. Donna grida: 'Salvini non deve vincere'

| 16:49 - 14 Maggio 2019

Il camion vela elettorale di Valli Cipriani.

Uno dei camion vela utilizzati dal comitato elettorale di Vallì Cipriani è stato danneggiato da un raid vandalico. I fatti sono avvenuti a Cesena, nella tarda mattinata di lunedì. Il conducente si è fermato per il pranzo in un bar, lasciando in sosta il mezzo nel quale campeggiavano due grandi manifesti elettorali con l'indicazione di voto per il sindaco uscente di Montefiore Conca, candidata per la Lega alle elezioni europee del 26 maggio. Nel manifesto la Cipriani è ritratta assieme a Matteo Salvini, leader del Carroccio. A un certo punto una donna, alla guida di una Fiat, si è fermata nei pressi del camion e ha vandalizzato i manifesti, gridando insistentemente: "Salvini non deve vincere". Il conducente del camion vela, allertato dalle urla, è uscito e ha visto la donna ripartire a bordo dell'automobile, riuscendo a prendere il numero di targa. La donna rischia una denuncia per danneggiamenti. Il camion vela è stato riallestito ed è uscito nuovamente in strada martedì, alle 12, con quatto ore di ritardo sulla tabella di marcia.