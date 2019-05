Elezioni Misano, in 180 alla cena per il candidato sindaco Veronica Pontis

Attualità

Misano Adriatico

| 16:16 - 14 Maggio 2019

Veronica Pontis.

Osteria Vecia “occupata” lunedì sera dai 180 partecipanti alla cena elettorale organizzata da Veronica Pontis, candidato sindaco a Misano con il sostegno di Lega, Forza Italia e Popolo per la Famiglia. Un convivio a base di piatti esclusivamente romagnoli, nel segno delle tradizioni, animato dai ballerini che si sono esibiti in danze caratteristiche come polka, valzer, mazurka e liscio.

Veronica ha salutato tutti i presenti, ringraziandoli e spronandoli ancora una volta verso l’obiettivo finale ovvero la corsa al Palazzo Municipale. Inevitabile l’eccitazione compulsiva del momento con brindisi e cori per un candidato sindaco che rappresenta la vera novità per Misano. La deputata Elena Raffaelli, bloccata all’ultimo momento a Roma per impegni politici, ha telefonato e in diretta ha fatto sentire la sua voce ai presenti.

Intanto domani sera si chiude il tour nelle frazioni con l’appuntamento a Villaggio Argentina (inizio ore 20,45).