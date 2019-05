Elezioni Santarcangelo, candidato sindaco Samorani: 'giù i prezzi di autobus e treni'

Cultura

Santarcangelo di Romagna

| 16:10 - 14 Maggio 2019

Domenico Samorani e Leonina Grossi.

Martedì sera il candidato sindaco di Santarcangelo Domenico Samorani ha presentato il programma per il sociale e servizi alla persona. Alla stesura ha collaborato Leonina Grossi, ex consigliere provinciale. Samorani intende disporre contributi per abbassare il costo di abbonamenti di treno e bus, migliorando inoltre il collegamento tra il centro e le periferie, "perché nessuno debba sentirsi tagliato fuori".

LE PAROLE DEL CANDIDATO SINDACO. Ieri sera ho presentato il programma per il "sociale e servizi alla persona" insieme all’amica Leonina Grossi che ha largamente contribuito alla stesura di questo punto programmatico. La sussidiarietà sarà il leitmotiv della mia amministrazione! Prima le persone!

Intendo quindi aiutare e valorizzare chi già opera nel sociale (associazioni di volontariato, culturali, sportive...) con una attenzione particolare alla cooperazione tra generazioni grazie al progetto "giovani al centro", per aiutare a conoscere il passato e progettare il futuro, acquisendo competenze; interverrò con aiuti concreti alle famiglie, attraverso la riduzione dei costi dei servizi, abbonamenti di treno e bus, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato. Sarà fondamentale inoltre migliorare il collegamento tra il centro e le periferie, perchè nessuno debba sentirsi tagliato fuori. Desidero ringraziare di cuore Leonina per l'amicizia e per il supporto: sono onorato di averla al mio fianco in questa grande avventura!