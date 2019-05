Dal 24 al 26 maggio raduno delle Honda NX650 tra Novafeltria, San Leo e Pennabilli

Eventi

Novafeltria

| 07:36 - 20 Maggio 2019

Foto di gruppo del raduno Dominator650 a Manfredonia (FG), settembre 2018 - Foto dalla pagina Facebook.

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio andrà in scena tra Novafeltria, San Leo e Pennabilli il 15esimo raduno nazionale degli appassionati della Honda NX650 Dominator. Il primo appuntamento per i partecipanti è alle 18 per l’accoglienza da parte del sindaco Stefano Zanchini con un aperitivo di benvenuto e l’apertura ufficiale del raduno con la consegna dei gadget. Sarà presente una rassegna espositiva di prodotti tipici della zona.



Sabato 25 la partenza è alle 9 da Novafeltria a San Leo, con arrivo previsto per le 9.45 nel parcheggio a fianco del palazzo Mediceo, in centro storico. Ci sarà il saluto da parte della municipalità al cospetto del sindaco Mauro Guerra. Per gli interessati è prevista una visita guidata al forte rinascimentale con guida turistica. La Pieve del quarto secolo e la Cattedrale del 1173 saranno visitabili liberamente. Alle 12 partenza per il pranzo al ristorante, dopodiché ci sarà la partenza alla volta di Pennabilli, con l’accoglienza in piazza da parte del terzo sindaco Mauro Giannini. In accordo con il museo "Il mondo di Tonino Guerra" e con la pro loco è prevista una visita guidata della mostra e dei "Luoghi dell’anima" appartenenti al "museo diffuso". Dopo la colazione della domenica ci saranno gli ultimi momenti che segneranno la chiusura del raduno. Sono previste anche attività extra, come il corso per imparare a guidare un fuoristrada a cura del dakariano Andrea Accordino e il corso di meccanica con prove pratiche, tenuto da Cirodominator.



Le iscrizioni si possono fare al presente link. In alternativa agli alberghi proposti, è possibile usufruire di un campeggio nelle vicinanze. Tutte le indicazioni nel forum di appassionati.