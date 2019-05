Rimini, aziende incontrano neolaureati: progetto per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro

Attualità

Rimini

| 15:54 - 14 Maggio 2019

I partecipanti all'iniziativa di UniRimini 'Lavoro in corso'.

Si è svolta martedì mattina presso Rimini Innovation Square la 9^ edizione dell’evento ‘Lavoro in Corso’ realizzato dal Campus di Rimini dell’Università di Bologna e da Unirimini Spa con il Patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione della Camera di Commercio della Romagna, di Confindustria Romagna e della Fondazione Cassa Ndi Risparmio di Rimini.

Il progetto è volto a mettere in collegamento i neo laureati del Campus e le aziende del territorio con la finalità di un primo contatto volto a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro da parte dei neo-laureati. Presso il Campus di Rimini si laureano ogni anno circa 1.400 studenti ed oggi un gruppo di questi ha avuto modo di incontrare circa 20 aziende interessati a nuovi profili professionali in ingresso.