La Liverpool del futuro con le scintillanti torri del gruppo Focchi di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:50 - 14 Maggio 2019

Le scintillanti torri realizzate da Focchi.

Si chiama Infinity, la torre più alta del nuovo complesso residenziale che il Gruppo Focchi di Rimini sta realizzando lungo lo storico fiume Mercey, nella Liverpool dei Beatles, per lo studio di architettura Falconer Chester Hall.



Torri scintillanti, eleganti e di vetro, quasi trasparenti, svettanti verso l’infinito. Alte 39, 33 e 27 piani, per ospitare mille residenze abitative di lusso e sviluppi commerciali, sono situate tra il centro finanziario e i docks, affacciati sul mare d’Irlanda, nel cuore di un’imponente riqualificazione urbana. «Nonostante l’incertezza causata dalla Brexit e l’incognita delle elezioni europee di fine mese», afferma Maurizio Focchi, A.D. del Gruppo Focchi, «ancora una volta il saper fare italiano è chiamato all’estero per collaborare a un’altra opera che sta riprogettando lo skyline delle città del futuro. Questa volta dobbiamo creare su misura l’involucro della torre residenziale più alta di Liverpool. È una grande responsabilità, ma anche un orgoglio».



I tre edifici disporranno di servizi condominiali di grande appeal - come una spa di lusso e una piscina - e sono progettati per attrarre il settore degli affitti di Liverpool che sta guadagnando sempre più quote nel mercato immobiliare, superando la media del Regno Unito sia in termini di prezzi delle case, sia degli introiti ricavati dalla locazione.



Il Gruppo Focchi, condotto un’azienda familiare nata a Rimini nel 1914, è specializzato nel design e nella costruzione di involucri per grandi progetti di architettura. In Italia è impegnato nella realizzazione dell’involucro della Torre Libeskind a Milano nel quartiere CityLife, dove ha già completato la Torre Allianz-Isozaki, mentre in Gran Bretagna è coinvolto in oltre dieci cantieri e, a New York, sta realizzando un nuovo edificio di dieci piani a Coney Island Avenue, e sta terminando Solar Carve Tower, sulla High Line.