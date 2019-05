In giro per Misano con il City Bus scoperto, l'iniziativa del candidato sindaco Cecchetto

Attualità

Misano Adriatico

| 15:12 - 14 Maggio 2019

Claudio Cecchetto, candidato sindaco di Misano.

Claudio Cecchetto l’aveva annunciato più volte in occasione degli incontri pubblici, dei confronti e nel suo programma elettorale - “Attiveremo un nuovo servizio pubblico, il City Bus “scoperto” a disposizione di cittadini e turisti, che collegherà le eccellenze di Misano dal mare alla collina passando per i luoghi caratteristici dei vari distretti”.

Il candidato Sindaco di Lista Civica W Misano Viva promette, gioca d’anticipo e invita i cittadini di Misano a prendere parte gratuitamente al primo “Misano Ti Amo Tour”, in programma giovedì 16 maggio con partenza alle ore 11.30 dalla sede elettorale in via Della Stazione 2B in piazza della Repubblica. Un tour che porterà alla scoperta del territorio da Portoverde a Misano Monte, passando per Scacciano, Villaggio Argentina, Santa Monica, Belvedere, La Cella e Misano Brasile, ma non solo.

E’ possibile prenotare il Tour nella giornata di oggi, martedì 14 maggio e di domani mercoledì 15, dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sede elettorale di Lista Civica W Misano Viva o tramite e-mail al seguente indirizzo: info@vivamisanoviva.it

I posti sul City Bus sono gratuiti, limitati e riservati esclusivamente ai misanesi residenti. La durata del Tour è di circa un’ora.