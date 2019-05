Una camminata sensoriale per le famiglie a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:40 - 14 Maggio 2019

Un'immagine della scorsa edizione della camminata sensoriale di San Giovanni in Marignano.

Nell'ambito del "mese della famiglia", a cura del Centro per le Famiglie Distrettuale, il Comune di San Giovanni in Marignano, grazie alla preziosa collaborazione di Scuolinfesta Informa, delle nonne del Centro Ricreativo "L'Amicizia", del Centro Giovani "White Rabbit" e del Centro Studi Naturalistici Valconca ha in programma una camminata sensoriale nel cuore del borgo, sabato 18 maggio dalle 15.30. Partenza dal parco Gaibarella: un simpatico e misterioso Elfo accompagnerà famiglie e bambini in una camminata interattiva alla scoperta dei cinque sensi... a seguire laboratorio e merenda.Per informazioni e iscrizioni 0541 606998 - 0541961260. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno del Centro Giovani "White Rabbit".