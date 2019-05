L'ora del garbo, nel supermercato il personale aiuta le persone disabili a fare la spesa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:29 - 14 Maggio 2019

Ragazzino disabile.

Da mercoledì 15 maggio i supermercati Coop e A&O del capoluogo adotteranno l’Ora del Garbo. Dopo la sperimentazione dello scorso anno nell’ambito del percorso partecipato Citability – che ha dato spunto e impulso al progetto “Santarcangelo Accogliente” – entra quindi in vigore a tutti gli effetti l’iniziativa dedicata a chi ha necessità di attenzioni particolari nel momento della spesa.



Nelle due sedi Coop (galleria la Fornace e via Fratelli Cervi) e nel supermercato A&O di via Piave, in orari e giorni prestabiliti, il personale sarà a disposizione per assistere chi ha bisogno di qualche attenzione in più nel fare la spesa. Allo stesso modo, l’ambiente del punto vendita sarà più tranquillo (con musica soft di sottofondo e annuncio di inizio e fine dell’Ora del Garbo) così da incentivare anche gli altri clienti ad essere più pazienti e disponibili verso chi è più in difficoltà.



Per dare avvio a questa iniziativa – nata dall’idea di due ragazzi non vedenti, Andrea ed Irid, durante il percorso partecipato Citability e realizzata grazie al progetto “Santarcangelo Accogliente” – mercoledì 15 maggio è quindi in programma un momento di presentazione nei due supermercati che hanno aderito all’Ora del Garbo.

Si parte dalla Coop della Galleria la Fornace alle ore 16 per la prima inaugurazione alla presenza di Simona Arduini - presidente della zona soci Rimini, Paolo Semprini - responsabile delle politiche sociali e relazioni territoriali delle zone Rimini e Forlì-Cesena, Nunzio Galantino - direttore del punto vendita di via Andrea Costa, e Simona Spighi - direttore del punto vendita di via Fratelli Cervi. Alle 17, invece, la presentazione si terrà all’A&O di via Piave con il presidente e amministratore delegato di Arca Spa Giovanni Baldacci.

Ad entrambe le presentazioni, oltre ad Andrea e Irid e all’Amministrazione comunale, saranno presenti anche i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, le associazioni di categoria e alcuni cittadini che hanno partecipato al percorso Citability.



Nel corso della presentazione, l’Amministrazione comunale fornirà ai supermercati la vetrofania di “Santarcangelo Accogliente” con l’indicazione di giorni e orari dell’Ora del Garbo in ciascun punto vendita: alla Coop la Fornace lunedì e mercoledì dalle 14 alle 15 e venerdì dalle 9,30 alle 10,30; alla Coop di via Fratelli Cervi martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 10; all’A&O di via Piave il mercoledì e il venerdì dalle 13 alle 16.