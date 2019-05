Federico Baroni presenta il suo nuovo album con un concerto in piazza Tre Martiri

Eventi

Rimini

| 13:19 - 14 Maggio 2019

Federico Baroni (foto Alessandra La Sorsa).

Farà tappa sabato 25 maggio nella sua Rimini (Piazza Tre Martiri – ore 16.00), il cantautore Federico Baroni che tornerà alle sue origini di artista di strada con un nuovo Street Tour. Una nuova avventura dal vivo, in cui il busker presenterà i brani estratti dal suo album d’esordio “Non pensarci" (Artist First), disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali.



Queste le date confermate: il 18 maggio a Napoli (Via Toledo – ore 16.00), il 25 maggio a Rimini (Piazza Tre Martiri – ore 16.00), il 1 giugno a Bologna (Via dell’Indipendenza – ore 16.00), l’8 giugno a Roma (Via del Corso – ore 16.00) e il 15 giugno a Milano (Piazza Duomo – ore 16.00).



"Il 18 Maggio inizierà il mio Street Tour in giro per l’Italia, una città ogni settimana. Ho fatto questa scelta, di promuovere il disco non con i classici Live nei locali, per far capire da dov’è iniziato tutto – afferma Federico Baroni – Ci tenevo, prima di intraprendere un tour con la mia band, ad arrivare alle persone nel modo più sincero e diretto possibile. Incontrarsi di persona, conoscersi, scambiare due chiacchiere... per me queste cose sono state sempre alla base di qualsiasi rapporto genuino e duraturo. Un progetto diverso dal solito che però riassume esattamente quello che è stato il mio percorso in questi anni e rende giustizia al palco che, più di ogni altro, mi ha fatto crescere come artista ma soprattutto come persona: la strada".



Nel corso di questi live, Federico, oltre a presentare i brani del suo progetto discografico eseguirà anche diverse cover e non mancheranno le sorprese, con tantissimi ospiti che si esibiranno con Federico per dar vita a un vero e proprio Street Show unico nel suo genere.