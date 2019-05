Valmarecchia dei misteri, il libro con splendide fotografie presentato alla Libreria riminese

Eventi

Valmarecchia

| 12:35 - 14 Maggio 2019

Una delle splendide foto del libro Valmarecchia dei misteri.

Venerdì 17 maggio alle 18.30 alla Libreria Riminese, im Piazzetta Gregorio da Rimini,

il giornalista scientifico Marco Pivato presenta "Valmarecchia dei Misteri. Le vie della meraviglia", libro fotografico dedicato a "una delle valli più belle d'Italia", una guida per appassionati di trekking e amanti delle camminate nella natura. Dialogano con l'autore Riccardo Santolini, docente di Ecologia e membro del Comitato nazionale per il Capitale Naturale, e Michele Celli co-autore per la parte fotografica e docente di Fisica tecnica.