Non solo Giro d'Italia, domenica la Romagna ospiterà anche la Nove Colli

Sport

Rimini

| 11:00 - 14 Maggio 2019

Nel raggio di pochi chilometri da una parte la partenza da Riccione con arrivo a San Marino della tappa più affascinante del Giro d'Italia, la cronoscalata, dall'altra la Granfondo più importante e con più pubblico del nostro paese- la Nove Colli- a Cesenatico: domenica 19 maggio la Romagna sarà indubbiamente la capitale del ciclismo in Italia.

"Una giornata come domenica prossima è l'ennesima conferma della bontà della scelta della Romagna di affermarsi come una grande terra dove è possibile vivere e praticare l'esperienza della bici in mille forme e mille modi diversi. Non per caso il Giro d'Italia ci vede assoluti protagonisti- spiega il presidente di Visit Romagna Andrea Gnassi-, e non per caso noi lo accogliamo con una lunga serie di eventi capaci di trasformare una competizione in una festa. Per tutta l'estate e anche oltre una lunga serie di appuntamenti dedicati alle due ruote arricchiscono la nostra offerta turistica: qui in Romagna infatti il ciclismo è una occasione per praticare uno sport ma anche un modo di vivere la vita, unendo due ruote e vacanze nel segno della lentezza poetica, quella che permette di ammirare i paesaggi, assaporare le tradizioni, gustare le eccellenze. La bici è il mezzo di trasporto perfetto per esplorare la 'dolce vita', di cui la Romagna può e deve essere una incarnazione fatta territorio, con itinerari che partono dalla brezza del mare e arrivano ai colli rinascimentali".

Dopo il Giro d'Italia, che vede anche Ravenna protagonista come città di tappa il 21 giugno, il calendario di Romagna Bike, sostenuto da Visit Romagna, prosegue con il Rally di Romagna a Riolo Terme, il circuito di granfondo per cicloamatori di Romagna Challenge, come la Granfondo del Capitano di Bagno di Romagna e la Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, e con una serie di eventi per il grande pubblico come la Riccione Ride Week e la Bike Night di Ferrara. Da non perdere anche l'appuntamento con gli Ironman a Cervia, unica tappa italiana della più impegnativa competizione internazionale di triathlon. E a Rimini, dal 13 al 15 settembre, arriva l'Italian Bike Festival, che si sta affermando come l'evento outdoor di riferimento per il mondo bike sia per bici da strada che per mountain bike ed e-bike.