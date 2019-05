Elezioni europee, tutti i numeri del voto del 26 maggio a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:56 - 14 Maggio 2019

Avranno inizio alle ore 7 del mattino per concludersi alle 23 di domenica 26 maggio le votazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Gli elettori che potranno votare nelle 143 sezioni elettorali allestite in 36 luoghi di riunione, in totale saranno 116.807, con una maggioranza di donne (60.750). Sono invece 177 (134 le donne) i cittadini di un altro stato dell'unione europea residenti a Rimini che hanno richiesto di votare per i candidati italiani. Gli italiani residenti all'estero in uno stato dell'Unione europea che eserciteranno il diritto di voto presso i seggi istituiti dai consolati saranno 2.449, mentre gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro che voteranno all'estero presso i seggi istituiti dai consolati saranno 11, 7 maschi e 4 femmine.

39 gli elettori ultarcentenari che potranno recarsi ai seggi, compreso l’elettrice più anziana che ha compiuto 107 anni che guida le 33 nonnine riminesi. Preponderanza femminile – 4 su 5 - tra gli elettori più giovani che compiranno il 18° anno d’età proprio il 26 maggio che potranno così votare per la prima volta come altri 1430 coetanei (741 i maschi, 689 le femmine).

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni europee l’Ufficio elettorale del Comune di Rimini invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per esprimere il voto.

Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno così richiederne una nuova per tempo presso l’Ufficio Elettorale di via Marzabotto 25 che sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12 2 dalle 15 alle 18; martedì e giovedì dalle 8 alle 15 (orario continuato); sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Sul sito ‘Speciale elezioni europee 2019’, la pagina web del Comune di Rimini dedicata alle prossime elezioni del 26 maggio sono pubblicate anche tutte le informazioni utili al voto: dalle tappe verso le elezioni alla normativa sulla propaganda elettorale e l’utilizzo degli spazi d’affissione, alle informazioni per le facilitazioni per i disabili, i documenti per votare, e le modalità per esprimere il proprio voto.