Tre ore di chirurgia in "diretta" dalla Villa Maria di Rimini

| 10:32 - 14 Maggio 2019

Qual è la migliore tecnica chirurgica per affrontare il Prolasso Rettale? Venerdì 17 maggio a Rimini dalle 8.30 alle 18.30 presso la Casa di Cura Villa Maria si svolgerà un importante convegno sull’argomento riservato a Medici di Base e Medici Specialisti.

Patrocinato dalla S.I.U.C.P. (Società Italiana Unitaria di Colon-Proctologia) e dall’Ordine dei Medici di Rimini, il convegno vede come relatori i migliori chirurghi italiani che si sono specializzati su questa patologia ed ha per Presidente e Direttore Scientifico rispettivamente il Dott. Stefano Canuti e il Dott. Vittorio Corso.

“L'obiettivo che ci siamo posti – spiega il Direttore Sanitario della Casa di Cura la Dr. Giuliana Vandi - è fare il punto della situazione sulle tecniche chirurgiche attualmente disponibili per capire insieme che cosa è bene fare nelle diverse modalità in cui si presenta questa patologia e accendere i riflettori sugli impatti che provoca sulla popolazione. Cercheremo, infine, di trovare un modello operativo multidisciplinare che porti a trovare la soluzione più adatta per ogni singolo paziente avvalendoci di un'efficace sinergia tra pubblico e privato. A questo riguardo siamo veramente lieti che il Dott.Gianluca Garulli abbia accettato il nostro invito a partecipare ai lavori congressuali”.

I lavori sono suddivisi in due sessioni. Il momento più significativo della prima sessione riguarda 3 ore di “chirurgia in diretta” con interventi realizzati nelle Sale operatorie di Villa Maria e trasmessi nella Sala Multimediale. Saranno presentate, in rapida successione, le seguenti procedure: Delorme Procedure (Dott. Stefano Canuti e Dott. Claudio Bacchelli), S.T.A.R.R. (Dott. Enrico Magni e Dott. Francesco Cantarella), Laparoscopic Ventral Rectopexy (Dott. Vittorio Corso e Dott. Leonardo Lenisa). La mattinata prevede la relazione del Dott. Leonardo Lenisa dal titolo: "Prolasso rettale interno ed esterno: due facce della stessa medaglia?" Presidente della Sessione sarà il Dott. Francesco Crafa (Direttore U.O. Chirurgia ed Urgenza A.O.S.G. Moscati – Avellino e Presidente S.I.U.C.P.) Moderatore e provocatore della Sala Dott. Gabriele Naldini (Direttore S.D. Chirurgia Proctologia Pisana).

Nel pomeriggio il Presidente della Sessione sarà il Dott. Gianluca Garulli (Direttore U.O. Chirurgia Generale Distretto di Rimini - AUSL ROMAGNA). Alle 14.30 il Dott. Vittorio Corso presenterà una Survey nazionale sulle tecniche chirurgiche del prolasso rettale. Alle 14.45 ci sarà l'intervento della Dott.ssa Daniela Gardenghi dal titolo: "Inquadramento radiologico del prolasso rettale".

Seguirà un dibattito sui differenti approcci e sulle motivazioni ad essi relativi che coinvolgerà professionisti di fama nazionale che porteranno ciascuno le proprie esperienze.

I lavori si concluderanno con la relazione del Dottor Gabrielli dal titolo “Il prolasso rettale: presente, passato, futuro” che avrà lo scopo di fornire un quadro sinottico di tutti i temi trattati nella giornata.