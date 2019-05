Giro d'Italia tocca Rimini, domenica chiuse al traffico alcune strade

Attualità

Rimini

| 10:23 - 14 Maggio 2019

Domenica 19 maggio è previsto il passaggio della prova a cronometro individuale Riccione – San Marino anche sul territorio riminese. Si tratta dello stesso tratto interessato nei giorni scorsi dalle prove del Challenge Riccione.

Le modifiche alla viabilità saranno le medesime: dalle ore 9 alle ore 17 di domenica 19 maggio saranno infatti chiuse al traffico le vie Panzano, Casalecchio, San Salvatore.

Via Coriano e via Montescudo saranno interrotte poco prima del loro incrocio con via San Salvatore e non transitabili dunque per dirigersi da Rimini a Coriano, Montescudo, Montecolombo.

Il percorso alternativo consigliato è quello dalla statale Adriatica, passando da Riccione.

Il Comune, tramite Anthea, ha predisposto la cartellonistica di avviso e segnalazione che saranno affisse sulla via Coriano e sulla via Montescudo, a partire dai giorni precedenti la gara, in cui saranno specificati i tratti in chiusura e i percorsi alternativi. Per raggiungere Coriano, Montescudo, Montecolombo e i comuni lungo il fiume Conca sarà necessario transitare sulla SS16 Adriatica fino Riccione per poi svoltare a destra in direzione Morciano, Montegrimano Mercatino Conca.